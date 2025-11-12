Україна працює над спільним виробництвом перехоплювачів з партнерами.

З початку місяця дрони-перехоплювачі збили понад 150 повітряних цілей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше", – написав він у Telegram.

Він додав, що Україна продовжить не лише розвивати технологію дронів-перехоплювачів, а й навчати екіпажі.

"Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям", – додав Зеленський.

Дрони-перехоплювачі: важливі новини

Раніше стало відомо, що міжнародна коаліція дронів на чолі з Британією та Латвією передасть Україні 35 тисяч дронів-перехоплювачів, які здатні збивати російські "Шахеди". Тоді зазначалося, що угоди з виробниками планується укласти в найближчі місяці.

Про важливість дронів-перехоплювачів в Україні раніше писало й видання Business Insider. Журналісти зазначали, що наразі це стало одним з ключових елементів української ППО.

