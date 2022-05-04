Броня окупантів ефектно згоріла, а цей процес вдалося зафіксувати з повітря.

Українські воїни з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" потужно вдарили по танковій колоні російських загарбників на одному з напрямків.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

"Можна вічно дивитися на вогонь, воду та на те, як палають танки окупантів. На цьому відео – робота холодноярців зі знищення аж трьох ворожих танків. Приємного перегляду", – зазначили воїни.

На кадрах видно знищення трьох одиниці ворожих танків у полях України. Кожен постріл українських воїнів був влучним. Танки згоріли вщент.

За даними Генштабу Збройні сили України ліквідували близько 24 500 чоловік особового складу російської ворожої армії. Захисники країни також знищили 1077 танків і 194 винищувачі.

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