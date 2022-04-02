Українське командування опублікувало традиційне інформаційне зведення.

Російські окупанти зосередили зусилля на оточенні Об'єднаних сил і виході на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ворог також намагається утримати українських захисників на Київщині та Чернігівщині, щоб їх не перекинули на східний напрямок.

Про це розповів Генштаб ЗСУ в новому інформаційному зведенні на офіційній сторінці на Facebook.

З метою скувати дії українських військ ворог продовжить утримувати окремі рубежі в Київській та Чернігівській областях. У Генштабі припускають, що окупанти постараються закріпитися в безпосередній близькості до кордонів з Республікою Білорусь і Російською Федерацією.

Ворог вважає, що своїми діями на Київщині та Чернігівщині зможе утримати як мінімум частину українських захисників на цьому напрямку, поки на Донбасі йтимуть активні битви. Вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей став основною метою окупантів.

У Генштабі також повідомили, що для окупації України РФ задіяла 75 БТГр. З них 16 повністю знищені, а 34 відправлені на відновлення боєздатності.

Війна з Росією: ситуація на різних напрямках

На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи ППО в прикордонних районах з нашою державою.

На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висунення, елементів транспортної інфраструктури і техніки, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. Згідно з наявною інформацією, основна частина угруповання окупантів вже готова йти на територію Російської Федерації.

З Броварського напрямку на територію Курської області РФ була виведена частина підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Решта підрозділів знаходяться в готовності до висування в напрямку кордону.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

У Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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