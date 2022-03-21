Керівник Офісу президента Єрмак закликав перевіряти інформацію, бути пильними з аналізом публікацій і не поспішати з висновками.

Росія використовує інформаційно-психологічні операції з метою внутрішнього розколу українського суспільства.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Останнім часом в соцмережах, чатах населених пунктів з'являється величезна кількість дезінформаційних публікацій та фейкових вкидів, які розганяються російськими ботами та "корисними ідіотами" в Україні. Це свідчить про використання росіянами інформаційно-психологічних операцій з метою внутрішнього розколу українського суспільства", - зазначив він.

Єрмак пояснив, що для внутрішніх конфліктів використовуються теми чвар навколо питань вступу до НАТО та "неправильних дій" армії, а також ідеї навколо релігійного конфлікту через наявність в Україні "російської церкви", заклики до погромів.

"Що з цим робити? Перевіряйте інформацію, будьте пильні з аналізом публікацій і не поспішайте з висновками. Підтримуйте наших воїнів та Україну, бо сьогодні ми всі ведемо війну за виживання. Це - вітчизняна війна", - закликав керівник ОП.

Крім того, він нагадав, що Служба безпеки України працює.

"І потрібно не заважати їм виконувати свою роботу щодо провокаторів. Будь-який розкол вигідний виключно нашим ворогам. Бо вони не можуть перемогти, поки ми єдині", - резюмував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Росія у пропагандистських ЗМІ поширює фейки про ніби-то захоплення частини України.