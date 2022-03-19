Російські ЗМІ показують захоплення майже половини України.

Росія у своїх вологих мріях, а також пропагандистських ЗМІ поширює фейки про ніби-то захоплення частини України.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО наголосив на тому, що країна-агресорка не полишає спроб поширювати фейки. Зокрема, йде мова про мапу, яка буцімто показує просування ворожих військ територією України.

Карта, яка поширюється пропагандистськими ЗМІ й іншими каналами доступу до інформації, немає нічого спільного з реальністю.

Тож у ЦПД наголошують на тому, щоб ніхто не вірив у те, чим нас намагаються "нагодувати" вороги. Якщо вже говорити про карту, то, на думку кремлівських медіа, майже половина України вже під контролем Росії. Мовляв, території або окуповані повністю, або заблоковані.

Тим часом станом на 06:00 19 березня, за інформацією Міноборони України, українські військові:

збили 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА, а також 4 крилаті ракети ворога;

знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічеєва та кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській областях.

Ворог безперервно зазнає значних втрат. У зв'язку з цілодобовим лікуванням поранених окупантів, у Гомелі перенесені або скасовані планові операції білоруських громадян.

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