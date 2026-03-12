'Воювати практично нереально': експерт розкрив, чому РФ не почала весняно-літній наступ

Також експерт пояснив, чому РФ має більший відсоток вбитих, ніж поранених.

Російські окупанти не можуть розпочати свій весняно-літній наступ зокрема через погодні умови. Таку думку висловив Павло Нарожний, засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт, в етері на Radio NV.

"Лопату ми втикаємо в окопі й там відразу з'являється вода. У таких умовах воювати практично нереально. Тому я не знаю, хто робить прогнози, що в березні почнеться наступ. Я вважаю, що він може початися наприкінці квітня – на початку травня. Коли буде дуже довга суха погода, коли буде вітер і коли буде сонце", – сказав Нарожний.

Він також додав, що РФ для початку наступу може не вистачати резервів. Зокрема, за його словами, ворог повинен зосередити на одній з ділянок, де він планує наступати, "ударний кулак", а цього наразі не спостерігається.

"Давайте згадаємо, як починався наступ на Сумщині. Тоді на території Росії було зосереджено близько 60-70 тисяч особового складу. Зараз таких резервів ніде немає. І ознак того, що вони десь зможуть назбирати таке велике угрупування суто під наступ, а не під якісь оперативні дії, такого поки що навіть і близько немає", – пояснив Нарожний.

Також експерт прокоментував слова Зеленського щодо того, що співвідношення втрат РФ становить 62% убитих і 38% поранених. За словами експерта, це повʼязано зі збільшенням кілзони на фронті.

"В цій кілзоні пересуватися дуже важко, коли в небі знаходяться дрони, коли працює наша артилерія. Це означає те, що вивести будь-якого пораненого, навіть легкого, дуже важко. І цей легко поранений, він стає важким пораненим і його вже рятувати стає дуже важко. І я думаю, що навіть тих, кого вивезли, їх уже там особливо ніхто не лікує. Їх простіше списати, ніж лікувати. Суто з точки зору економіки нам було б набагато краще, якби було б дійсно таке книжкове співвідношення, коли 25-30% було вбитих, а 70% поранених. Така кількість поранених, це була б просто величезна хвиля в Росії людей з ампутаціями, з важкими хворобами, з якими треба було щось робити. Тому ворогу простіше їх списати і забути", – пояснив Нарожний.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили приблизно 80 квадратних кілометрів від російських окупантів на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Співзасновник проєкту Роман Погорілий пояснив, що йдеться саме про зачищені, а не звільнені населені пункти. Оскільки вони не були повністю захоплені окупантами.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович зазначив, що РФ активізувалася в іншому районі на півдні України – неподалік Гуляйполя. За його словами, наразі є ризики втрати цього населеного пункту українськими захисниками. А загальний задум ворога на цьому напрямку – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя, вважає експерт.

