ЗСУ вдалося зупинити росіян на Запорізькому напрямку та зміцнити позиції, – військовий

Українські військові змогли зупинити просування російських військ та покращити власні позиції на Запорізькому напрямку. Про це заявив начальник управління комунікацій 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Олександр Курбатов, повідомляє Еспресо.

За словами військового, це стало можливим завдяки злагодженим діям кількох підрозділів Сил оборони.

Як зазначив Курбатов, українські військові продовжують обороняти Запоріжжя, яке російські війська визначили однією зі своїх ключових цілей. Ще минулого літа, сказав Курбатов, противник заявляв про наміри підійти впритул до міста і мав значні плани, однак реалізувати їх йому не вдалося.

"Нам вдалося зупинити противника завдяки тому, що зараз суміжно з нами діють кілька підрозділів – дуже ефективно та злагоджено. У результаті спільної роботи ми змогли покращити своє становище і значно зміцнити позиції", - підкреслив представник бригади.

Курбатов також розповів, що нині російські війська застосовують іншу тактику, уникаючи масованих штурмів або атак великою кількістю техніки. За його словами, противник намагається діяти невеликими групами, просочуючись уздовж берегової лінії території колишнього Каховського водосховища. Ця місцевість заросла вербою та густими чагарниками, що створює умови, подібні до "джунглів", які російські підрозділи намагаються використовувати для прихованого пересування. Та певний час така тактика була для росіян ефективною.

Водночас, як зазначив представник бригади, ефективність такої тактики зменшується, оскільки українські військові певною мірою навчилися протидіяти подібним діям. Однак попри значні втрати російські сили продовжують намагатися просуватися вперед. Йдеться, зокрема, про знищення кількох полків противника.

Курбатов додав, що останнім часом українські підрозділи значно посилили можливості з ураження ворожої логістики, що позитивно впливає на ситуацію на фронті.

Поповнення ворожих військ на півдні України

Раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає на південь України підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях. Нещодавно на Гуляйпільський напрямок було перекинуто російську окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Цей ворожий підрозділ вже брав участь у штурмових діях у районі населених пунктів Варварівка, Прилуки.

За деякими даними, російські війська перекидають на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти, які після відновлення та поповнення можуть бути залучені у штурмових діях вже у квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: