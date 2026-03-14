Окупанти перекинули на південь України морську піхоту: Волошин пояснив, навіщо

Росіяни пройдуть злагодження на окупованій території Донецької області.

Російське командування перекидає на південь України підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, нещодавно на Гуляйпільський напрямок перекинули російську окрему бригаду морської піхоти.

"Це 40 бригада Тихоокеанського флоту. Вона вже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка, Прилуки (Чернігівська обл. - ред.). Намагались атакувати наші позиції, проте – невдало…", - сказав Волошин.

Він також підтвердив, що російські війська перекидають на південний напрямок ще два угруповання морської піхоти, які після відновлення та поповнення можуть бути залучені у штурмових діях вже у квітні. За даними речника, йдеться про російські дивізії морпіхів, які зараз перебувають на різних напрямках:

"Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть бойове злагодження, відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до проведення штурмових дій у нас на півдні. Це може бути й Гуляйпільський напрямок, і Олександрівський напрямок, і навіть Оріхівський напрямок… Говорити, де вони, та як - це плани російського генерального штабу".

Волошин додав, що на Гуляйпільському напрямку ситуація непроста, щодня тут фіксується до трьох десятків бойових зіткнень. Противник атакує на декількох ділянках, найактивніший він у районах населених пунктів Залізничне, Мирне, Чарівне тощо.

Ситуація в районі Гуляйполя

Нагадаємо, росіяни намагаються охопити Гуляйполе і витіснити з міста підрозділи ЗСУ. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповідав, що на Гуляйпільському напрямку бої зосереджені в районі міста і у самому Гуляйполі, окупанти намагаються просунутися у бік Залізничного.

Західніше є населений пункт Чарівне, до якого ворог прагне просунутися через Мирне. У місті Гуляйполе, сказав речник, є підрозділи ЗСУ, але противник замінував частину території, щоб не дати українським військовим проводити контратакувальні дії.

