Загроза висадки окупантів і обстрілів з моря зберігається.

В акваторіях Чорного моря залишаються російські кораблі з десантними підрозділами і ракетами на борту. Вони продовжують блокувати порти і погрожувати обстрілами.

Інформацією про ситуацію в південних регіонах України поділилося оперативне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Обстановка в цій частині країни напружена і тривожна. У Миколаївській області минулої ночі окупанти здійснювали обстріли з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Попали в місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку та інші об'єкти інфраструктури. Жертв серед місцевого населення немає.

На Херсонщині ворог залякує місцевих жителів за допомогою артилерійських обстрілів тимчасово окупованих населених пунктів. Противники також активно агітують за проведення референдуму щодо створення псевдореспубліки.

Росіяни намагалися атакувати позиції українських захисників у Миколаївській та Херсонській областях, але отримали відсіч і повернулися на попередні рубежі. Для розвідки в регіоні окупанти використовують БПЛА. Два з них типу "Елерон" наші військові знищили. ЗСУ також завдали 11 ракетно-артилерійських ударів по позиціях противника. Втрати росіян поки уточнюються.

В Одеській області проводяться контрдиверсійні заходи. Викриваються колаборанти і "сплячі групи" агентів.

Нагадаємо, зараз інтенсивні битви ведуться не тільки на півдні, а й на сході України. За минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили десять атак окупантів. Ворог не здійснив прориву на жодному з напрямків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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