З цією метою російські солдати крадуть і утримують в полоні хлопчиків і дівчаток.

В Рубіжному російські окупанти викрадають дітей і використовують для шантажу. Вороги змушують матерів розвідувати позиції Збройних сил України, погрожуючи розстріляти їх синів і дочок.

Інформацією про це поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в особистому Telegram-каналі.

"Рашисти крадуть дітей, а потім змушують жінок, їх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарна допомога, брати якісь гуманітарні набори або просто продукти і потім повертатися назад, і розповідати їм, як облаштовані позиції українських захисників", — повідомив Гайдай.

Голова Луганської ОВА також розповів про позиційні бої в Рубіжному. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і не дають йому просунутися вглиб. Саме тому окупанти почали шантажувати мирних українських матерів, щоб отримати важливі дані, а потім використати їх при плануванні наступу.

Нагадаємо, окупанти продовжують систематично обстрілювати Луганську область. За минулу добу ворог здійснив 17 ударів по населених пунктах регіону. Найсильніше постраждали Лисичанськ, Попасна і Гірська громада.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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