В Рубіжному російські окупанти викрадають дітей і використовують для шантажу. Вороги змушують матерів розвідувати позиції Збройних сил України, погрожуючи розстріляти їх синів і дочок.
Інформацією про це поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в особистому Telegram-каналі.
"Рашисти крадуть дітей, а потім змушують жінок, їх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарна допомога, брати якісь гуманітарні набори або просто продукти і потім повертатися назад, і розповідати їм, як облаштовані позиції українських захисників", — повідомив Гайдай.
Голова Луганської ОВА також розповів про позиційні бої в Рубіжному. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і не дають йому просунутися вглиб. Саме тому окупанти почали шантажувати мирних українських матерів, щоб отримати важливі дані, а потім використати їх при плануванні наступу.
Нагадаємо, окупанти продовжують систематично обстрілювати Луганську область. За минулу добу ворог здійснив 17 ударів по населених пунктах регіону. Найсильніше постраждали Лисичанськ, Попасна і Гірська громада.
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