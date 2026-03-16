Про це повідомляє у Facebook 79-ї окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. "2-й батальйон 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот" виведений із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що 5-та мотострілецька бригада імені зрадника України Олександра Захарченка добре знайома бійцям 79-ї бригади ще з 2014 року, бо тоді українські десантники вже билися з нею за Донецький аеропорт.

В бригаді розповіли, що попри постійні спроби противника відновлювати сили та перекидати нові підрозділи на напрямок, таврійські десантники продовжують методично знищувати ворога та зривати його наступальні плани.

Водночас, за попередньою інформацією, підрозділи однієї з мотострілецьких бригад противника переміщують позиції з районів Покровська та Мирнограда до інших населених пунктів поблизу:

"Ймовірною метою такого перегрупування є підготовка до нових штурмових дій північніше цих міст".

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий зазначав, що у Покровську і Мирнограді Сили оборони займають позиції у північній частині міст і вони є досить "невигідні".

При цьому, в місті Гришине позиції ЗСУ, які треба тримати, бо українські військові ефективно знищують росіян.

Полевий наголосив, що наступ Сил оборони на півдні став можливим і завдяки тому, що в Покровську українські військові міцно тримали оборону.

