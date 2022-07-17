Російські окупанти поки не можуть відновити наступ навіть на Донецькому напрямку.

На сьогодні Росія не здатна надати активності своїм бойовим діям в Україні, оскільки не має сил та засобів для цього.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі.

"Шойгу, який стоїть з олівцем біля карти і віддає розпорядження посилити в усіх напрямках діяльність Збройних сил РФ – для мене, як для військового, звучить трохи дивно. На сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт. Тому що не має сил та засобів для цього. Вже другий тиждень закінчується, а вони не можуть відновити наступ на Донецькому напрямку", - зазначив експерт.

Він також сказав, що військові ЗСУ поки що не спостерігають вихід Росії із оперативної паузи, попри інформацію Інституту вивчення війни.

"Також британська розвідка говорить про те, що нібито Кремль наказав захопити всю Харківську область. Чим? Це головне питання. Військ не додалося. Є поповнення техніки та особового складу, але це не перегрупування та не ротація військ. Це не нарощування зусиль навіть на окремих напрямках", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Жданов заявив, що наразі немає черги з країн, охочих надати Україні винищувачі F-15, F-16 чи аналогічні, хоча перспектива отримання цих літаків є.

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