Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти.

Внаслідок збройної агресії російських окупантів на Харківщині загинули 37 дітей, ще 108 – поранено.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури у Facebook.

"Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули. Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району Харкова загинули 8 мирних жителів, серед них — 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку", - йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі наголосили, що через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що на Харківщині тривають запеклі бої, на Ізюмському напрямку російські окупанти продовжують спроби наступу.

Раніше Олег Синєгубов заявив, що загарбники не покинуть спроб захопити Харківщину та Харків, оскільки для них це дуже важлива стратегічна область.

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