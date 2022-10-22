Андрій Понар вважає, що попри на все це, в нашій країні все налагодиться.

Андрій "Дюк" Понар - військовий полку "Азов", який навесні разом зі своїми товаришами по службі та захисниками Маріуполя й Азовсталі потрапив у полон. У вересні його та понад 200 військових обміняли. Понар розповів, що чекає Україну в майбутньому і зазначив, що війна РФ проти нашої країни може затягнутися надовго.

Такими думками "Дюк" поділився в інтерв'ю для "РБК".

"Азовець" зазначив, надалі Росію чекає ізоляція. Країна-агресор буде "нерукпожатною". А з Україною все буде добре, тому що ми згуртувалися через агресію РФ.

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"Наскільки я розумію, війна затягнеться ще надовго, але світова ізоляція... вони (росіяни - УНІАН) у світі "нерукопожатні", ніхто не хоче мати справу з росіянами. Надалі воно так і залишиться. Вони будуть просто ізольованою країною. З Україною все буде чудово. Тому що, якщо у нас вийшло згуртуватися навіть між ворогуючими між собою, я думаю, такого ніколи не було в історії, в якихось політичних, міжособистісних, особистих інтересах... всі згуртувалися проти ворога, який напав на країну. Я думаю, що у нас все буде чудово", - зазначив Понар.

Коли "Дюка" повернули додому, він був сильно здивований ситуацією на фронті. "Азовець" зізнається, що в полоні він навіть не здогадувався про те, що відбувається в Україні.

"За фактом, коли ми були в Маріуполі, ми програли. У нас не було можливості виграти бої за місто. Ми здогадувалися, що, швидше за все, така ситуація буде по всій Україні теоретично. Тиск, який йде з боку РФ, він дуже сильний. Але, як виявилося надалі, ні. Немає там нічого особливого. Я був дуже здивований. Ми вийшли з полону і перший, хто там був, ми поцікавилися у нього, що відбувається, чоловік каже: "Ізюм відбили". Ми:"як це відобразили?". Це що не назад, а вперед? Так що можна було? Потім розповідають, що на харківському напрямку відбивають село за селом. Здивування було радісним", - розповів звільнений з полону "азовець".

Обмін полоненими

21 вересня 215 захисників України повернулися з російського полону. Обмін проходив на території Туреччини. Обміняти вдалося військових, поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, бійців ТРО, митників, цивільних. Серед полонених, які повернулися додому, також є офіцери, Герої України, захисники "Азовсталі".

У жовтні відбувся ще один обмін полоненими. В Україну повернулися 108 жінок, серед яких були і ті, хто потрапив у полон ще до 24 лютого.

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