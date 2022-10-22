Вони намагалися завербувати українських військовополонених.

Навіть недурні військовослужбовці РФ розповідають про "розвал Європи та Заходу".

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", який повернувся із російського полону.

За його словами, серед представників Головного розвідувального управління були люди, які мали поняття про офіцерську честь.

"Але не всі, звичайно. І коли ми з ними воювали, ми багато вророга знищили. Домовленості проходили за наказом через наше Головне управління, Генштаб і з тієї сторони був представник ГРУ, який напряму керувався вказівками президента РФ", - розповів Кротевич.

Він додав, що в Оленівці з предстаникам ГРУ можна було спілкуватися на військові теми, однак потім керувати полоном почало ФСБ. Тоді вже "були інші питання, дуже далекі від військових".

"Я розумію, що це один з методів вербовки, але вони тоді казали: "Пацани, класно з вами воювать, от ви такі круті, сподіваюсь, що побачимося на сусідніх фронтах", - розповів він.

"Тавр" каже, що росіяни мріяли про майбутній "розвал Європи та Заходу".

"Ці люди мають якусь честь, але пропаганда на них так працює, що вони ненавидять Америку, ненавидять Європу, а Україну вважають як "братика, який поплутав".

"Сейчас мы его приведем в чувство и вместе пойдем воевать против Европы", - пояснив він логіку окупантів.

Великий обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 своїх захисників.

Серед звільнених - 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників, а також 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега перебуватимуть в Туреччині до кінця війни.

У жовтні в Україну повернули з російського полону 108 жінок. Серед них були жінки, які потрапили в полон ще до повномасштабного вторгнення РФ.

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