Відомо, що "демілітаризований" окупант з 2014-го служив у російській армії за контрактом.

Сили оборони України ліквідували біля Давидового Броду на Херсонщині єфрейтора Росгвардії Володимира Оплесніна.

Як повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, знищення загарбника підтвердили на його батьківщині.

Так, як йдеться у некролозі, російський загарбник Володимир Євгенович Оплеснін родом із Сиктивкара, тож подолав майже 30 годин та 2,4 тис. км дороги, щоб знайти свою смерть в Україні. Відомо, що "демілітаризований" окупант з 2014-го служив у російській армії за контрактом. А у вересні цього року він підписав новий контракт і був направлений до підрозділу Росвардії, дислокованого в Чечні, звідки його і відрядили до України. Оплеснін був стрільцем взводу оперативного призначення.

Відео дня

Як наголошується у повідомленні волонтера, у рашиста залишилися собака і вдова Юлія Оплесніна-Новікова, фото з якою в болоті загарбник Оплеснін вихвалявся в соцмережах.

Війна в Україні: втрати Росії

Росія зазнає чималих втрат у війні проти України. Так, за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення до 4 листопада 2022 року армія РФ втратила майже 75 тисяч особового складу та тисячі одиниць техніки.

А днями стало відомо, що в Україні ліквідували спецназівця РФ, який грабував українців та знімав це на відео.

ЗМІ та блогери неодноразово заявляли, що Росія відмовляється забирати тіла своїх загиблих або зовсім спалює їх, щоб приховати кількість втрат. На Херсонщині окупанти ховають своїх солдатів ще живими.

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