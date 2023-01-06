Окупанти обстріляли населені пункти в ряді областей з різних видів зброї.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. В повідомленні сказано, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. При цьому зазначається, що на інших напрямках - обороняється.

В Генштабі зазначають, що окупанти обстріляли райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

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Також повідомляють, що на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по населених пунктах із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

"На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". У Кремлі закликали Україну зробити те ж саме.

В Офісі президента України назвали лицемірством оголошене Росією припинення вогню.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що оголошення Росії про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як "і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми".

Він зазначив, що агресором є Кремль, а жертва - український народ, тому виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки.

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