Знищено сім складів боєприпасів.

Російські загарбники за добу втратили на Таврійському напрямку майже дві роти вбитими та пораненими.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі. Він зазначивв, що українські Сили оборони продовжують системно вибивати загарбників з позицій.

Так, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. "За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - йдеться у повідомленні.

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Загалом українські бійці знищили 30 одиниць військової техніки РФ: танк, сім ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, та іншу автомобільну техніку. Також окупанти втратили сім складів боєприпасів.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, с початку повномасштабної війни Росія втратила близько 241 960 осіб.

За останню добу українська авіація знищила чотири розвідувальних дрони, озброєння та військову техніку, п'ять артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ. Крім того, вони завдали ударів по місцю зосередження сил загарбників та їхньому командному пункту.

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