Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 280 російських загарбників та знищили купу ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 орієнтовно склали близько 545 тисяч 090 осіб.
Також ЗСУ знищили купу ворожої техніки:
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- танків ‒ 8107 (+8) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис 566 (+16),
- артилерійських систем – 14655 (+56),
- реактивних систем залпового вогню – 1114 (+3),
- засобів ППО ‒ 874,
- літаків – 360,
- гелікоптерів – 326,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилатих ракет - 2335 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 28,
- підводних човнів - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74),
- спеціальної техніки ‒ 2452 (+4).
Новини війни - ситуація на фронті
Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, російські окупанти продовжували активно штурмувати позиції Сил оборони на напрямку Горлівка-Торецьк. Зокрема, ціллю наступу РФ на Торецьк є спроба тиснути на Часів Яр з іншого боку.
Статистика за тиждень говорить, що ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок.