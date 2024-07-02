Також уражено 56 артилерійських систем та 8 танків.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 280 російських загарбників та знищили купу ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 орієнтовно склали близько 545 тисяч 090 осіб.

Також ЗСУ знищили купу ворожої техніки:

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танків ‒ 8107 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15 тис 566 (+16),

артилерійських систем – 14655 (+56),

реактивних систем залпового вогню – 1114 (+3),

засобів ППО ‒ 874,

літаків – 360,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),

крилатих ракет - 2335 (+2),

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74),

спеціальної техніки ‒ 2452 (+4).

Новини війни - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, російські окупанти продовжували активно штурмувати позиції Сил оборони на напрямку Горлівка-Торецьк. Зокрема, ціллю наступу РФ на Торецьк є спроба тиснути на Часів Яр з іншого боку.

Статистика за тиждень говорить, що ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок.

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