ЗСУ нищать російських окупантів ударними темпами / фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 280 російських загарбників та знищили купу ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 орієнтовно склали близько 545 тисяч 090 осіб.

Також ЗСУ знищили купу ворожої техніки:

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  • танків ‒ 8107 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 тис 566 (+16),
  • артилерійських систем – 14655 (+56),
  • реактивних систем залпового вогню – 1114 (+3),
  • засобів ППО ‒ 874,
  • літаків – 360,
  • гелікоптерів – 326,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
  • крилатих ракет - 2335 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28,
  • підводних човнів - 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74),
  • спеціальної техніки ‒ 2452 (+4).
Втрати ворога на 2 липня / Інфографіка УНІАН

Новини війни - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, російські окупанти продовжували активно штурмувати позиції Сил оборони на напрямку Горлівка-Торецьк. Зокрема, ціллю наступу РФ на Торецьк є спроба тиснути на Часів Яр з іншого боку.

Статистика за тиждень говорить, що ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок.

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