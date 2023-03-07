Українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, зазначили у ВМС ЗСУ.

Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу - 6 березня, знищили понад 20 російських окупантів, танк та сховище з боєприпасами.

Наші воїни також ліквідували ворожі бойові машини піхоти, про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ у Facebook. У командуванні зазначили, що остаточні ворожі втрати уточнюються.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 24 окупанти, танк, дві бойових машин піхоти, два міномети та сховище з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - це варто знати

7 березня вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник зосередив головні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Куп'янському та Лиманському. За даними Генштабу, наші захисники відбили понад 140 ворожих атак.

Супротивники зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні становлять близько 154 830 загарбників. Крім того, ліквідовані, зокрема, 3 432 танки супротивника.

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