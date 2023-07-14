Одну з позицій українських прикордонників одночасно атакували одрази три FPV-безпілотники ворога, зазначили у ДПСУ.

На півдні України прикордонник з позивним "Музикант" майстерно впорався зі "зграєю пташок" російських загарбників - ліквідовано два ударні безпілотники супротивника.

Третій ворожий дрон самоліквідувався. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні ДПСУ, одразу три FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників.

"Це сталося на півдні України. "Зграю" ворожих "пташок" почув на підльоті наш побратим на псевдо "Музикант", який виконав чудову антидронову "симфонію", - розповіли в управлінні.

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Зазначається, що з третього пострілу "Музикант" влучив у перший коптер, знищивши його у повітрі. Після цього, також у повітрі, він відразу знищив другий дрон-камікадзе. Третій ударний безпілотник вибухнув сам на підльоті, та не встиг завдати шкоди українським воїнам.

У ДПСУ зазначають, що цей самий "Музикант" напередодні на цій же ділянці приземлив квадрокоптер, обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. Прикордонники розповіли, як це вдалося бійцю. "Він відстрелив лише лопать одного з гвинтів, від чого ворожий "Мавік" плавно приземлився майже неушкодженим", - розповіли в управлінні.

Втрати ворога на 14 липня 2023 року - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 13 липня стало відомо, що на півдні прикордонник "Музикант" примудрився приземлити майже неушкодженим російський дрон, начинений вибухівкою. Чоловік на слух "спіймав" безпілотник, який ворог спрямував на українські позиції. Після незначного технічного обслуговування дрон буде "воювати" на боці Збройних сил України.

Варто зазначити, що РФ на нашій землі вже зазнала дуже великих втрат. Загальні втрати ворога на 14 липня становлять приблизно 236 590 окупантів. Крім того, супротивник втратив багато безпілотників оперативно-тактичного рівня - 3 783.

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