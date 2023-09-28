Супротивники десятки разів атакували позиції наших захисників.

Втрати РФ на сьогодні на Таврійському напрямку завдяки Силам оборони України відчутно зросли - українські воїни ліквідували 51 супротивника ("вантаж 200"), а 120 - поранили.

Наші артилеристи на цьому напрямку упродовж доби виконали 1 085 вогневих завдань, повідомив у четвер, 28 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. Він додав, що було ліквідовано 44 одиниці ворожої військової техніки, у тому числі 11 одиниць автотехніки та одну одиниця спецтехніки, 18 дронів, шість артилерійських систем та мінометів.

Крім того, ліквідовано два протитанкових ракетних комплекси, один танк, одна реактивна система залпового вогню, три склади боєприпасів і чотири бойові броньовані машини.

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"Загалом, протягом минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції та здійснив 683 обстріли, 16 авіаударів", - зазначив Тарнавський.

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Вранці 28 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку захисники України відбили атаки загарбників біля трьох населених пунктів. Крім того, стало відомо, що наші воїни продовжують наступати на частині півдня та сходу нашої держави.

Росіяни зазнають величезних втрат у техніці та живій силі. Загальні втрати ворога на 28 вересня 2023 року становлять приблизно 277 тис. 320 супротивників. Також ліквідовано, зокрема, 4 тис. 679 танків загарбників.

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