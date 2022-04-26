Раніше глава МЗС країни-агресора назвав реальним ризик ядерної війни.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останню заяву міністра закордонних справ РФ Лаврова про "реальний ризик ядерної війни".

У себе в Twitter Подоляк порівняв, в яких парадигмах живе західний і світ і країна-агресор.

"Перебуваючи в одній частині світу, Ілон Маск купує Твіттер у перервах між запусками ракет в космос, по той бік океану російський міністр погрожує світу ядерною війною, а в соціальних мережах вводиться цензура. Безодня цивілізації", - написав Подоляк.

Напередодні Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, "цю небезпеку не можна недооцінювати". Він також вважає, що може початися Третя світова війна. У відповідь на це глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Москва відчуває поразку в Україні, і тому світова спільнота має подвоїти підтримку нашої країни.

Загроза ядерного удару РФ

Ще раніше Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.