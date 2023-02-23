За словами очільника ГУР, єдине, що у Росії реально правильно інкримінували Суровікіну, - ненормальна витрата запасів ракет.

Раніше російський генерал Сергій Суровікін був відповідальний за великі обстріли енергосистеми України, та його усунули, його місце зайняв Валерій Герасимов. Очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "УП" назвав таку ротацію прикладом внутрішньоусобної боротьби у РФ.

За словами Буданов, Герасимов шукав способи, як усунути Суровікіна - проводив перевірки, комісії та інспекції та їхні результати доводив до вищого керівництва Російської Федерації.

"Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Російської Федерації. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії", - пояснив Буданов.

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За словами очільника ГУР, єдине, що у РФ реально правильно інкримінували Суровікіну, - ненормальна витрата запасів ракет: "Насправді було доведено майже до нулів по всіх категоріях ракетного озброєння".

Хто такий Сергій Суровікін

11 січня 2023 року начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був призначений командувачем Об'єднаного угрупування російських окупантів в Україні. Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін. Тепер Суровікін став заступником Герасимова.

Суровікіна призначили командувати окупантами в Україні в жовтні 2022 року. Він брав участь у Другій чеченській війні та віддавав злочинні накази в Сирії, через що генерала прозвали "м'ясником з Аллепо".

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