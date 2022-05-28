Люди страждають від терору окупантів і всіма силами намагаються висловити проукраїнську позицію.

Херсон з моменту захоплення російською армією страждає не стільки від обстрілів, скільки від терору окупантів. До початку квітня по місту ворог вистрілив лише раз - після того, як місцеві партизани знищили російський блокпост.

Про це розповів в інтерв'ю "Обозревателю" призер чемпіонату світу та Європи зі стрибків у висоту Андрій Проценко.

"На той момент, коли ми виїжджали з Херсона на початку квітня, в нього стрельнули тільки один раз. І це були росіяни. Я точною інформацією не володію, але, за чутками, через те, що їх пост розбивали партизани. І вони в помсту розгорнули зброю і стрельнули в найближчий будинок, який був", - зазначив він.

Проценко розповів про нещодавній вчинок місцевих патріотів, які вивісили український прапор на будівлі херсонського вокзалу.

"Але, правда, сам вокзал зсередини рознесли, дивани розламали, розрізали, стільці розпороти, двері зламані, всі шафи розбиті. Що там можна було шукати - незрозуміло. Навіщо так чинити? Щоб нікому не дісталося?",- задається питанням легкоатлет.

За його словами, одночасно з ним регіон покинуло багато людей.

"П'ять днів протримався той виїзд на Миколаїв, яким їхали ми. Потім його закрили, але через тиждень з'явився новий маршрут. Він працював більше місяця, і через нього змогло виїхати на українську територію дуже багато людей", - розповідає спортсмен, додаючи при цьому, що чимало херсонців залишилися в місті через страх за нажите майно.

"Виходить, що всі ті, у кого були якісь гроші, виїхали. Практично всі власники магазинів поїхали, тому що їх змушували вести торгівлю в рублях. І погрожували, мовляв, ви повинні працювати, магазин не повинен бути закритий. Після таких погроз вони зібралися і поїхали. Їх потім шукали, зламували будинки, але їх там вже не було", - говорить він.

За даними Проценка, в деякі залишені господарями квартири заселяються чужі люди, в тому числі за наводкою сусідів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно патріоти з окупованого Херсона прикрасили місто до Дня вишиванки. Місцеві "партизани" намалювали синьо-жовтою фарбою українські прапори і нагадування окупантам про те, кому дійсно належить Херсон.

Це не перші звернення до окупантів від херсонців. Нещодавно на вулицях міста з'явилися красномовні попередження для росіян. Останнім часом в місті активізувалися українські патріоти.