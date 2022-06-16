Путін вчиться грати у війні, вважає Грозєв.

Зараз Кремль ставить в Україні менш амбітні цілі, ніж на початку війни.

Про це в передачі "Продолжение следует" розповів розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.

Грозєв зазначив, що Кремль вже не робить ті помилки, які він робив на початку повномасштабного вторгнення з великою кількістю жертв своїх військових.

"Робляться нові помилки, але ті старі, наприклад, "візьмемо все місто за сьогодні", (вже не роблять - ред.). Їх українці відпускали - і ті вважали це перемогою. І українці починали їх з тилу вибивати. Ось таких помилок вже немає", - розповів Грозєв.

Водночас російські війська, наприклад, по кілька разів намагаються форсувати річки з великими втратами.

"Ось у нас річка - ми зробимо понтонний міст"... Не перевіривши, чи є траєкторія, по якій артилерія іншої сторони спокійно може (їх - ред.) знищити", - зазначив Грозєв, додавши, що таким чином "Путін вчиться грати у війні".

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Під вогнем, як і раніше, Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. У Сєвередонецьку ворог веде постійний штурм.

На Слобожанському напрямку ворог має намір відновити наступ. Під Харковом окупанти намагаються утримати зайняті рубежі - обстрілюють українські позиції та звільнені від РФ села.

На сьогодні ЗСУ знищили вже майже 33 тисячі російських військових, тисячі одиниць ворожої техніки.

Через великі втрати командування РФ перекинуло в Україну нові сили, але, на думку українських розвідників, угруповання окупантів на Донбасі значно недоукомплектовані та роз'єднані.

Разом з тим українські військові рапортують про наближення до окупованого Херсона. Єдине, що зупиняє ЗСУ, - брак зброї, йдеться в матеріалі Reuters.

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