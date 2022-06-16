США знали про плани російського президента Володимира Путіна напасти на Україну, чого не знали навіть 90% російських силовиків і людей з оточення глави Кремля.
Це в передачі "Продолжение следует" зазначив розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.
"Як цього можна досягти? Тільки маючи "крота" на найвищому рівні... Або якесь супертехнологічне рішення, про яке ніхто ще не знає", - розповів Грозєв.
В іншому випадку, каже Грозєв, якби силовики знали про рішення напасти на іншу державу, вони могли спробувати запобігти цьому.
Розслідувач упевнений, що ключову роль у передачі секретної інформації грав "високопоставлений кріт".
"Це має бути людина вища рангу Лаврова. Я абсолютно переконаний, що Лавров не знав, що війна почнеться. А ось в цій військовій тусовці про це знали приблизно 20 осіб. Ось хтось із 20 осіб мав би (передати - ред.)", - додав блогер.
Крім політбюро до підготовки військових дій заздалегідь відправили й елітні ПВК. Тому злив міг бути й звідти, вважає Грозєв.
Мова про нову ПВК зі 100 осіб, підконтрольну Росгвардії. "А чому так? Тому що втратили довіру до Пригожина (власника ПВК Вагнера - ред.)", - висловився Грозєв.