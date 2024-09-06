Для України Покровськ є менш значущим, ніж територія Курської області.

Є кілька факторів, які впливають на просування РФ в районі Покровська, заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Почнемо з узагальнюючого твердження. Це війна. На війні трапляється всяке. Це не завжди передбачувано. Перше, Україна свідомо стримувала сили, щоб відкрити новий фронт і захопити частину російської території в Курській області, що є дуже важливим. Покровськ, можливо, менш значущий", – сказав Волкер.

Він додав, що другим фактором є повільне надходження американських поставок боєприпасів та обладнання в Україну. За його словами, допомога від Сполучених штатів надходить не тими темпами, які потрібні.

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"По-третє, Україна має справу не лише з нестачею боєприпасів, але й з реальним навантаженням на особовий склад. І тому вони розтягнуті вздовж лінії фронту. І, по-четверте, ми насправді не знаємо тактики, яку генерал Сирський та українці обмірковують щодо Покровська на сході України, на Донбасі. Бувають випадки, коли військові командири вирішують утримувати територію, бо вважають, що вона варта того, щоб за неї боротися.", – пояснив Волкер.

Водночас, сказав Волкер, у деяких випадках командири ухвалюють рішення відступити від тих чи інших позицій. Адже кількість потенційних втрат може бути не варті мети.

"І вони збираються організувати оборону в іншому місці або контрнаступ в іншому місці. Тому я не знаю, якою є тактика української сторони. Ми не повинні надмірно реагувати на те, що на полі бою певне просування після того, як там не було дуже значного руху протягом півтора року", – додав Волкер.

Він також прокоментував наступ України в Курській області. На його думку, ця операція є стратегічно важливою з ряду причин.

"Він продемонстрував, що російські війська є на межі своїх можливостей. Вони не можуть одночасно наступати в Україні і захищати Росію. Їм доведеться обирати. Росіянам доведеться відвести частину сил зі східної України, якщо вони збираються повернути Курськ або спробувати це зробити. Це змушує їх розділити свої сили. Це змінює умови будь-яких майбутніх переговорів. Раніше, коли хтось говорив про переговори, завжди йшлося про те, як багато Україна збирається віддати. Тепер це більше схоже на торги: гаразд, Україна може вивести війська з російської території, Росія виводить війська з української території", – пояснив Волкер.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні стало відомо, що бійці "Азову" змогли повернути під свій контроль частину Нью-Йорка і деблокувати з оточення українських військових.

Тим часом офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що наразі Силам оборони вдалося "пригальмувати" плани Росії на Покровсько-Курахівському напрямку. Водночас, ворог не полишає спроб прорвати українську лінію оборони.

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