В країну ввезено близько 31 тисячі автомобілів гуманітарної допомоги.

За час війни з України виїхало 3 мільйони 640 тисяч осіб, а повернувся 1 мільйон 130 тисяч.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у відеозверненні.

Він зазначив, що прикордонники на західному кордоні забезпечують спрощений режим в’їзду-виїзду громадян з країнами ЄС і Республікою Молдова. "За час війни з України виїхало 3 мільйони 640 тисяч осіб, а повернувся 1 мільйон 130 тисяч, в країну ввезено близько 31 тисячі автомобілів гуманітарної допомоги" - повідомив міністр.

Монастирський наголосив, що прикордонники першими прийняли бій з ворогом, який порушив наш державний кордон.

"У рамках відновлення контролю за державним кордоном у звільнених від окупантів Київській, Чернігівській та Сумській областях наші прикордонники вийшли на свої ділянки відповідальності" - додав він.

Нагадаємо, майже за два місяці війни викрито 85 диверсійно-розвідувальних груп й затримано 659 осіб.

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