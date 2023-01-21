Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників.

Захисники України продовжують нищити ворога, який прийшов з війною на наші землі. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті у вечірньому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо про те, що російські окупанти упродовж доби здійснили 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначили, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні.

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Війна в Україні: останні новини

Раніше вже стало відомо, що втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію". На українській землі ліквідували, зокрема, ще ще 860 супротивників, і тепер загальні втрати РФ з 24 лютого становлять 120160 ворогів. Морські піхотинці за добу, 20 січня, знищили дві російські гармати та 11 загарбників.

Сьогодні у ЗСУ повідомили, що окупанти активізувалися на півдні, на одному напрямку непроста ситуація. Ворог намагається покращити тактичне положення, проте ЗСУ дають рашистам відсіч.

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