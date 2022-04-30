Він бачить загрозу для нашої країни в тому, що інші ракети не є високоточними, тому ними знову можуть поцілити у житлові будинки.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що запаси високоточних ракет у Росії зменшуються, але загальні запаси ракет у них ще достатні для продовження обстрілів України.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо наявного у Росії ракетного озброєння, кількості високоточних та невисокоточних ракет, Грабський зауважив: "Йдеться загалом про ракети радянського зразку, які піддалися певній модернізації і стали більш високоточними, і такі, що не піддалися певній модернізації... Що ті, що ті ракети несуть загрозу. Тільки перший тип ракет, які модернізовані, яких не дуже багато, і треба розуміти, що Росія, наприклад, може в рік продукувати або модернізувати 10-15 "Іскандерів", створювати... або модернізувати до 30-35 "Калібрів". Можливо, до 50. Це максимум, що вони можуть зробити".

Натомість, додав експерт, Росія має "дуже потужні арсенали старих зразків", які після певних регламентних робіт можуть бути використані.

"Але проблема ось у чому: ті ракети мають меншу точність, тому що вони були призначені від самого початку за своєю філософією застосування до транспортування ядерного заряду до точки прицілювання... А для ядерного заряду не становить практично такої великої проблеми відхилення від точки прицілювання на 200-300 метрів. Тому за їхню точність говорити дуже складно", - сказав Грабський.

Так, пояснив він, в цьому й полягає загроза для України, адже "ця ракета може долетіти і не потрапити у військовий або інфраструктурний об'єкт, натомість, як це сталося в Києві, вона може потрапити у житловий будинок".

"Абсолютною правдою є, що запаси високоточних ракет у них зменшуються. Натомість загальні запаси ракет у них ще достатні для того, щоб здійснювати терористичні удари по всій території України", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що по Україні з 24 лютого було випущено близько 1300 російських ракет, ще стільки ж залишилося на озброєні РФ.

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