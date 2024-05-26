За словами Маркуса Рейснера, нерішучість Заходу коштує "людських життів щодня".

Нерішучість Заходу щодо допомоги Україні у її протистоянні російським окупантам коштує "людських життів щодня". Про це в коментарі Neue Osnabrücker Zeitung сказав військовий експерт, полковник Маркус Рейснер.

За його словами, якщо Україна хоче мати шанс у війні з Росією, Захід повинен надати їй більшу підтримку. Він, зокрема, застеріг Захід від "помилкових обмежень" щодо Києва.

Експерт назвав три можливі сценарії розвитку подій. Так, несподіваний прорив України стає "з кожним днем ​​менш імовірним". Натомість більш імовірно, що Росія просуватиметься крізь українську оборону до Дніпра. Як третій сценарій Рейснер вважає можливим "корейське рішення", тобто заморожування війни шляхом припинення вогню, але без миру.

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"Зараз ми переживаємо історію в процесі розвитку. ... Ніхто не може сказати нам, правильні чи неправильні наші рішення. Сучасне покоління несе тягар терпіння цієї війни. Більша прихильність Заходу може призвести до ескалації, але це не обов’язково. Також може статися так, що Росія виграє війну, тому що ми не готові визнати, що тут теж маємо продемонструвати силу", - резюмував військовий.

Війна в Україні - останні прогнози

Україна переживає, можливо, найважчий момент у війні. Про це йдеться у матеріалі The New Yorker. Автори вважають, що це спричинено затримкою з виділенням військової допомоги від США, яка спровокувала виснаження боєприпасів.

Раніше CNN пояснило, чому Путін знову заговорив про мир. Журналісти, зокрема, нагадали, що правитель РФ говорив про мир і тоді, коли у 2015 році росіяни штурмували Дебальцеве на Донеччині.

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