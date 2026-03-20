'Завершили хробачий тріп': Мадяр розповів, яка доля спіткала екіпаж Ка-52 (відео)

Екіпаж російського гелікоптера вже своє відвоював.

Сили оборони України збили російський гвинтокрил Ка-52 та знищили екіпаж при спробі евакуюватися.

Про це повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. "Ворожий Ка-52 та екіпаж, що спробував евакуюватися, знищили Птахи СБС на Донеччині". – написав він.

Мадяр також розповів, що російський гвинтокрил збили оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу "Балтика" 1 бату "Хижаки висот" 59 бригади Сил безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

"В результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися. "По допомогу" ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 обр "Птахи Мадяра" і завершили хробачий тріп", - зазначив Мадяр.

Він виклав відео знищення ворожого гелікоптера та екіпажу.

При цьому російські ресурси визнавали, що вертоліт знищено, але писали, що "з екіпажем все впорядку".

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України збили російський гвинтокрил Ка-52, використовуючи FPV-дрон. Це відбулося сьогодні на Покровському напрямку. Були кадри як ворожий Ка-52 догорає на землі після вимушеної посадки, спричиненої влучанням FPV-дрона 59 ОШБр.

Тоді повідомлялось, що доля екіпажу з двох осіб точно невідома, але швидше за все, вони не вижили.

