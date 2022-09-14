Як наголосив президент: "У кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності".

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили ситуацію на фронті та навколо Запорізької АЕС.

Йшлося також і про успіхи українських військових. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Поінформував його про ситуацію на передовій, про успіхи нашої держави. Ми завжди відзначаємо: у кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності. Італія – серед найміцніших", - наголосив Зеленський.

Відео дня

"Дуже детально обговорили з паном Драґі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітаризація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам у Європі", - додав президент.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, як проводять стабілізацію на деокупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: