Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили ситуацію на фронті та навколо Запорізької АЕС.
Йшлося також і про успіхи українських військових. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.
"Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Поінформував його про ситуацію на передовій, про успіхи нашої держави. Ми завжди відзначаємо: у кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності. Італія – серед найміцніших", - наголосив Зеленський.
"Дуже детально обговорили з паном Драґі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітаризація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам у Європі", - додав президент.
Нагадаємо, також Зеленський розповів, як проводять стабілізацію на деокупованих територіях.