Глави держав також обговорили питання припинення бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про ядерний тероризм з боку Росії та обговорив питання припинення бойових дій.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів чергові перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував Туреччині за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня силами РФ здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулюванні повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами. Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

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