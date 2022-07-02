Вбиті чотири людини з однієї родини, убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро.

Через ракетні удари російських окупантів загинула 21 людина, поранено близько 40 - це російський терор.

Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський увечері 128-го дня повномасштабної війни.

Він зазначив, що в Одеській області продовжується розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці.

"Три ракети по звичайному житловому будинку, по дев'ятиповерховці, в якій ніхто не ховав ніяку зброю, ніяку військову техніку, ніякі боєприпаси, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці. Це був простий будинок, близько 160 людей. У ньому проживали звичайні люди, цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що це "свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет". "Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці, одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. "Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами", - зазначив президент України.

Як повідомляв УНІАН, вночі 1 липня окупанти нанесли ракетний удар по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

Підтверджено загибель 21 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 УК України).

Жодних військових об'єктів на даній території немає.