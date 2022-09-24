Люди в окремих російських містах в шоці від кількості втрат.

Тотальний бардак і пияцтво — основні характеристики "часткової" мобілізації в Росії. Це свідчить про якість новобранців. При цьому населення в окремих містах в шоці від кількості втрат на війні проти України.

Інформацією про те, чому мобілізацію в РФ можна вважати провальною, поділився Олексій Арестович у розмові з російських опозиціонером Марком Фейгіним. Останній попросив радника Офісу президента України розповісти про окупантів-новобранців і призовну кампанію в цілому.

"Перше, що мене вражає — це жахлива кількість бардаку в цій всій історії. Для глибинної Росії, на території Росії, війна почалася позавчора, коли оголосили мобілізацію. До цього це були якісь події по телевізору. Ми маємо купу роликів з сильно питущими, демотивованими, розбовтаними людьми, які в труні бачили цю мобілізацію", — заявив Арестович.

Потім він поділився інформацією, як населення міст, де базуються великі підрозділи ЗС РФ, перебуває в шоці від втрат в Україні. Як приклад радник ОПУ навів Наро-Фомінськ. Це невеликий населений пункт, де розташовується 1 танкова армія.

У багатьох частинах міста змінилося вже два склади. Люди знають про ситуацію, тому що серед місцевих жителів багато контрактників. І вони розуміють подальші перспективи в разі мобілізації. При цьому перший склад включав професійних кадрових солдатів, другий — був "сумішшю". А третій, мобілізований, чекає "набагато сумніша доля".

"Є ще Кавказ — там своя специфіка. Справа в тому, що людей, яких мобілізують в Дагестані та інших республіках — вони ж не йдуть в Росгвардію. На особливий пайок, на особливе становище, на особливе застосування. Ними комплектують 18-ту, 19-ту мотострілецькі бригади, які стоять в Чечні, Дагестані і так далі. А у них теж втрати мама дорога. А враховуючи, що на Кавказі ховають всім населеним пунктом, там всі прекрасно обізнані, у що обходиться ця путінська авантюра, і що втрати колосальні", — додав Арестович.

За словами радника ОПУ, вже на третій день мобілізацію не можна назвати контрольованим процесом — як мінімум в плані реакції населення. У Путіна навіть зізналися, що люди емоційно реагують на масовий призов в армію. А бійки і п'янки лише підтверджують це. На третій день мобілізація починає нагадувати "пожежу, яка розростається".

Мобілізація в Росії: що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів: "Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації". Частину звернення глава держави-агресора присвятив ядерним загрозам у бік Заходу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон чоловіків.

У Кремлі цю інформацію спростували, але факти свідчать про зворотне. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерцям. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.

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