У Росії значно посилили покарання для військових.

У суботу, 24 вересня, в Росії президент-диктатор Володимир Путін підписав пакет поправок до Кримінального кодексу РФ.

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації.

Зокрема, закон вносить до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

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Також запроваджується покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за:

добровільну здачу в полон за умови, що відсутні ознаки злочину, передбаченого статтею "держзрада" (від 3 до 10 років);

за мародерство (до 15 років);

за неявку до військкомату після отримання повістки;

за неявку або самовільне залишення місця служби (дезертирство) призваними на військові збори із запасу - вони будуть нести відповідальність нарівні з контрактниками;

за відмову брати участь у військових або бойових діях під час воєнного стану або в умовах збройного конфлікту.

Законом також вводиться також ряд статей про невиконання державного оборонного замовлення і порушення умов державного контракту.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Згодом стало відомо про плани призвати в армію 300 тисяч росіян. Перед цим в Росії внесли зміни до Кримінального кодексу - тепер за відмову від участі у військових або бойових діях каратимуть позбавленням волі на строк від двох до трьох років. Планують також скоротити список захворювань, які дозволяють визволитися від військової служби.

Росіяни масово намагаються залишити країну, але сусідні країни цьому не раді: наприклад, Фінляндія, куди намагається потрапити безліч росіян призовного віку, збирається повністю обмежити їм в'їзд.

Третій день мобілізації в Росії показав, що її навряд чи варто називати "частковою": людей по всій країні збирали за повістками, врученим особисто або на роботі, на призовних пунктах і відправляли літаками, поїздами та автобусами.

Мобілізовані росіяни напиваються до неадекватного стану і знімають це на відео.

Зброя, яку дають росіянам, знаходиться в жалюгідному стані. У мережі з'явилося відео, як мобілізованим видають іржаві автомати.

Також рішення про часткову мобілізацію в Росії спричинило протести в російських містах. Примітно, що це сталося вперше з весни.

21 вересня на акціях затримали понад 1300 осіб у 39 російських містах. Хоча звучали обіцянки мобілізувати лише тих, хто служив в армії раніше, в поліцейських дільницях роздавали повістки затриманим протестувальникам.

У суботу, 24 вересня, анонсована нова хвиля протестів проти мобілізації.

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