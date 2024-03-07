Зниження кількості вильотів російської авіації є найкращим підтвердженням знищення ворожих літаків.

Протягом останніх двох тижнів, з 17 лютого до 2 березня, мінімум шість російських літаків Су-34 не повернулись на свої аеродроми. Це може підтверджувати втрати російської авіації за останній час, повідомляють OSINT-аналітики Telegram-каналу Dnipro з посиланням на супутникові знімки російських прифронтових аеродромів.

Зазначається, що всього українські сили ППО заявляли про збиття 11 російських винищувачів Су-34, але візуально доведено був факт збиття тільки двох літаків. Це пояснюється проведенням операцій над окупованою територією.

Всього аналітики наводять чотири з проаналізованих супутникових знімків:

Відео дня

Аеродром Приморсько-Ахтарськ – за словами дослідників, мінімум один Су-34 не повернувся на місце базування. Взагалі Су-34 на аеродромі в цілому не мав би бути, проте на початку війни туди все ж передислокували чотири одиниці, одна з них ймовірно була збита над Маріуполем Аеродром Кримськ – ймовірно, чотири Су-34 не повернулися на місце базування. До війни такі літаки тут не базувалися, але з'явилися нещодавно. Аеродром Морозовськ – ймовірно, один Су-34 не повернулася на місце базування. На аеродромі загалом має перебувати близько 20 Су-34, але більшість із них не видно на знімках, тож до цих знімків варто ставитися скептично, додають експерти. Аеродром Ханська – вісім Су-34 були передислоковані ближче до фронту. Ймовірно довелося перемістити літаки через спустошення перерахованих вище аеродромів. Зв словами аналітиків, найближчим часом це можна буде спростувати або підтвердити.

Експерти додають, що зниження кількості вильотів російської авіації для підтримки своїх військ на фронті є найкращим підтвердженням результатів роботи українських військових.

Втрати РФ в авіації

Раніше УНІАН писав, що з 17 лютого і до сьогодні окупаційні війська втратили 15 літаків, серед яких були Су-34. Загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат.

Разом із дороговартісними бортами ворог втрачає пілотів – якщо на початку війни за штурвалами сиділи підполковники й майори, то зараз це старші лейтенанти.

Вас також можуть зацікавити новини: