Він додав, що зараз "ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі".

Радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив перемир’я на Донбасі.

Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода Донбас.Реалії.

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Арестович зауважив, що «бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу», але й бувають дні, коли вбивають і ранять українських військових.

«Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли – ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано», – пояснив Арестович.

Він додав, що зараз «ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі».

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Автор: УНІАН