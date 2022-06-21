19 червня на Харківщині отримала поранення 16-річна дівчина.

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, більш як 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323, але зросла кількість поранених - 587 (станом на ранок 20 червня було 586 - УНІАН).

В повідомленні сказано, що 19 червня внаслідок обстрілу ворогом Іванівки Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

В Офісі гепрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Також в повідомленні сказано, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 052 заклади освіти, з них 210 - зруйновано повністю.

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