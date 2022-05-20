Водночас до українців теж перекидається підкріплення.

Кілька російських батальйонних тактичних груп за підтримки авіації, схоже, прямують до Попасної, щоб, швидше за все, спробувати прорватися на захід від міста.

Про це повідомляє спільнота OSINTdefender у Twitter, що займається аналізом інформації про події в зоні бойових дій в Україні.

ЗСУ ризикують бути оточеними ЗС РФ, але, як пишуть у спільноті, до українців теж перекидається підкріплення.

"Існує висока ймовірність того, що українські сили на північ від Попасної ризикують бути оточеними російськими військами, що просуваються до Бахмута, хоча очікується, що українські підкріплення перекидаються, щоб зупинити прорив", - пишуть аналітики.

Російські війська активізували зусилля з просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк, зазначили, у свою чергу, в американському Інституті вивчення війни.

За даними Генштабу, росіяни вже навіть намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, але зазнали краху.

Російські сили також безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід і схід від Авдіївки і вели сильний артобстріл в цьому районі.

Вас також можуть зацікавити новини: