Військових РФ беруть у полон / фото Міністерства оборони РФ
Вже восьмий день в Україні триває війна, яку розв'язала РФ 24 лютого. Російські військові знищують інфраструктуру нашої країни, вбивають жінок, дітей і військових.
Збройні Сили України дають гідну відсіч російським "визволителям", а також беруть їх у полон. Цього разу одним з полонених виявився російський радист, у якого при собі були рація і секс-іграшка у вигляді жіночих геніталій.
У полоненого радиста знайшли рацію / facebook.com/aleksandr.serstuk
У полоненого радиста також була секс-іграшка / facebook.com/aleksandr.serstuk
Нагадаємо, раніше Комітет Ради дозволив цивільним в Україні відстрілювати окупантів.