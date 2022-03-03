Також у нього при собі була рація.

Вже восьмий день в Україні триває війна, яку розв'язала РФ 24 лютого. Російські військові знищують інфраструктуру нашої країни, вбивають жінок, дітей і військових.

Збройні Сили України дають гідну відсіч російським "визволителям", а також беруть їх у полон. Цього разу одним з полонених виявився російський радист, у якого при собі були рація і секс-іграшка у вигляді жіночих геніталій.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради дозволив цивільним в Україні відстрілювати окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: