Китайські інженери зробили заявку на значний прорив в авіаційних технологіях, який потенційно може повністю переписати баланс сил на морі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, інженери-дослідники Ван Яокунь та Цю Юйтін з Пекінського авіаційного університету стверджують, що в межах десятирічного проекту змогли створити перший у світі реактивний безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою. Стверджується, що безпілотник, якому не потрібна злітно-посадкова смуга, може стартувати з палуби звичайного військового корабля — навіть у шторм — і безперешкодно переходити у швидкісний крейсерський політ на великі відстані.

Якщо вірити китайським інженерам, їхня розробка перевершує американський реактивний дрон XQ-58A Valkyrie, який потребує довгої злітно-посадкової смуги або авіаносця. Фактично китайці претендують на створення дрона, який можна запускати з будь-якого військового корабля, навіть есмінця чи фрегата.

В основі інновації — складна аеродинамічна конфігурація, що вирішує одну з найдавніших проблем авіації: поєднання вимог вертикального зльоту та ефективності високошвидкісного польоту.

Дрон використовує дворівневу систему: компактні ротори в нижній частині забезпечують підйом під час зльоту й посадки, а мініатюрний турбореактивний двигун — крейсерську швидкість.

Під час вертикального зльоту ротори піднімають дрон з палуби корабля подібно до того, як злітає вертоліт. При переході до горизонтального польоту ці ротори зупиняються і ховаються під спеціальними обтічниками, аби не псувати аеродинамічні характеристики апарату.

Дослідники провели успішне випробування свого компактного прототипу, який при масі 45 кг розвинув швидкість 230 км/год.

Повідомляється, що над проектами працювали з 2015 року спеціально для потреб китайського флоту, аби посилити кораблі, що не мають авіаносних можливостей.

На думку неназваного китайського експерта з військових технологій, масове розгортання таких дронів дозволить Китаю вести високошвидкісну розвідку та завдавати точкових авіаударів з будь-якого корабля, навіть у відкритому морі, без залежності від берегових баз.

"Це перетворює кожен великий надводний корабель на передову базу. Противник не зможе передбачити, звідки надійде наступний удар", — каже експерт.

Разом з тим сама гібридна конструкція безпілотника є його головним недоліком, кажуть фахівці: під час горизонтального польоту вимкнена система роторів є непотрібним баластом, а у вертикальному режимі турбореактивний двигун додає зайвої ваги. Це зменшує потенційну дальність і корисне навантаження дрона, роблячи апарат більш придатним для розвідки, ніж для серйозних ударів по ворожих об’єктах.

