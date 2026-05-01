Бомбардувальник B-1B вперше показали з великою гіперзвуковою ракетою (фото)

B-1B служитиме принаймні до 2037 року, а ракета ARRW у новому бюджетному запиті Пентагону фактично повернулася з небуття.

Повітряні сили США оприлюднили відео, на якому бомбардувальник B-1B Lancer несе гіперзвукову ракету AGM-183 Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Сам ролик виклали на каналі авіабази "Едвардс".

Демонстрація можливостей літака відбувається на тлі того, що старий B-1B вирішили залишити на службі ще приблизно на десять років – раніше американці хотіли його позбутися.

Бомбардувальник не лише залишається на озброєнні Повітряних сил США, а й розглядається як один з носіїв перспективної гіперзвукової зброї, в ролі якої і виступає ARRW.

Сама ракета фактично повернулася з небуття, адже американці спочатку відмовилися від неї (принаймні, про це писали західні ЗМІ), а тепер знову розглядають її як частину майбутнього арсеналу.

Довідка УНІАН. AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) – це американська перспективна гіперзвукова ракета, розроблена компанією Lockheed Martin на замовлення Повітряних сил США.

ARRW створена за концепцією гіперзвукового глайдера, який розганяється ракетним прискорювачем до швидкості близько 6,5–8 Махів (понад 8000 км/год) перед переходом у режим планування до цілі.

За деякими даними, глайдер зможе розганятися до 20 Махів. Дальність ракети за даними з відкритих джерел становитиме 1600 км. Маса комплексу – близько 3000 кг.

Раніше випробування ракети вже проводили на бомбардувальнику B-52. Принаймні частина з них виявилася невдалою.

