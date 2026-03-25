У США відкрили 'завод майбутнього' для виробництва атомних підводних човнів

20 березня в США відкрився масштабний "завод майбутнього" для підтримки виробництва підводних човнів. Як пише marineinsight.com, підприємство в місті Черокі, штат Алабама, побудоване компанією Hadrian, вироблятиме ключові компоненти для атомних підводних човнів і допоможе прискорити їх будівництво.

Завод займає площу 2,2 мільйона квадратних футів (близько 204 тисяч квадратних метрів) і спроектований як високоавтоматизований виробничий підрозділ. Він вироблятиме деталі для підводних човнів класу Virginia та класу Columbia.

Загальний обсяг інвестицій у проект становить понад 2,4 мільярда доларів, включаючи 900 мільйонів доларів від ВМС США та понад 1,5 мільярда доларів від приватних інвесторів.

Американські чиновники заявили, що мета полягає у зниженні навантаження на існуючі верфі. Наразі верфі в таких штатах, як Род-Айленд, Коннектикут і Вірджинія, займаються як виробництвом компонентів, так і остаточною збіркою. Водночас перенесення виробництва компонентів на нове підприємство дозволить цим верфям більше зосередитися на збірці секцій підводних човнів, що може прискорити загальний термін поставки.

ВМС США вже кілька років стикаються із затримками у виробництві підводних човнів через обмежені потужності та брак робочої сили. Очікується, що нове підприємство пом’якшить деякі з цих проблем.

Очікується, що підприємство вийде на повну виробничу потужність приблизно через 18-24 місяці. За цей час компанія завершить налаштування обладнання, тестування та сертифікацію. До третього року підприємство, як очікується, почне працювати в стабільному режимі.

Раніше стало відомо, що ВМС США підписали великий контракт з компанією General Dynamics на суму 15,4 мільярда доларів, який передбачає будівництво підводних човнів нового покоління класу Columbia.

Вас також можуть зацікавити новини: