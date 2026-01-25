Хіт ринку: до винищувача JF-17 придивляються вже 13 країн

JF-17 став "доступною альтернативою" на тлі дефіциту західних літаків і санкцій проти РФ.

Навколо пакистансько-китайського винищувача JF-17 Thunder сформувався помітний ажіотаж: нині одразу 13 країн ведуть активні перемовини щодо його можливого придбання. Про це заявив міністр оборонної промисловості Пакистану Раза Хаят Харрадж, застерігши, що частина угод може зірватися через міжнародний політичний тиск, пише Defence Security Asia.

Потенційних замовників офіційно не розкривають, однак профільні медіа окреслюють коло найбільш імовірних покупців і пояснюють причини зростання інтересу до JF-17.

Чому JF-17 став затребуваним

Одним із ключових факторів стала криза пропозиції на світовому ринку бойової авіації. Західні виробники не встигають виконувати замовлення, тоді як російський експорт озброєнь фактично паралізований санкціями. У результаті країни, які раніше покладалися на російську техніку, змушені шукати альтернативи.

Це особливо помітно в Африці, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії, де сформувався попит на відносно дешеве, швидко доступне та політично гнучке рішення для заміни застарілих літаків.

На цьому тлі JF-17 позиціонується як економічно ефективна альтернатива. У відкритих джерелах вартість літака оцінюють у 30–40 млн доларів за одиницю, хоча реальна експортна ціна офіційно не розкривалася. Навіть у разі вищої фактичної вартості JF-17 залишається значно дешевшим за західні винищувачі.

Баланс між Китаєм і Заходом

Ще одна перевага JF-17 – можливість диверсифікувати військово-технічну залежність від США або Росії. Водночас літак суттєво прив’язаний до Китаю: Пекін постачає ключові компоненти, включно з двигуном, сучасною РЛС з АФАР, мережевими технологіями та авіаційним озброєнням, зокрема ракетами великої дальності.

Проте для низки країн угода саме з Пакистаном виглядає політично прийнятнішою, ніж прямі контракти з Китаєм на закупівлю його власних винищувачів.

Важливим каталізатором інтересу стала й реальна бойова перевірка. У травні 2025 року JF-17 отримав позначку "перевірений у бою" під час зіткнення з Індією в межах операції "Сіндур". Хоча головну роль у повітряних боях, за заявами Китаю, відіграли J-10CE, JF-17 продемонстрував стійкість і надійність як платформа.

Хто може стати покупцем

Серед імовірних замовників називають Судан, який нібито готує велике оборонне замовлення на суму до 1,5 млрд доларів, Індонезію, Бангладеш, Марокко, Ефіопію, Ірак, Нігерію, а також Саудівську Аравію, яка може отримати JF-17 у рахунок погашення боргів. Частина країн поєднує інтерес до JF-17 із переговорами щодо західних або інших азійських винищувачів.

Навіть якщо лише кілька з потенційних клієнтів укладуть тверді контракти, це стане серйозним проривом для Пакистану. Наразі JF-17, окрім самого Пакистану, експлуатують М’янма, Нігерія та Азербайджан, який замовив найбільшу партію – 40 літаків.

Як повідомляв УНІАН, Іран зацікавився закупівлею пакистансько-китайських винищувачів JF-17, попри те, що озброюється російськими Су-35. Це може свідчити про незадоволення Ірану реальними можливостями цих російських літаків чи їх експортної версії.

Переговори про купівлю JF-17 відбулися ще у жовтні в Пакистані під час міжнародних навчань "Щит Інду", хоч про це стало відомо лише зараз. Т

