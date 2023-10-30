Крім того, премʼєр-міністр Нідерландів пообіцяв передати Україні комплекси Patriot і патрульні катери.

Найближчим часом винищувачі F-16 відправлять у Румунію. Там на тренувальних базах проходимуть навчання українські пілоти.

Про це повідомив у розмові із президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він наголосив, що літаки перекинуть до країни протягом наступних двох тижнів, і "все буде готово до подальших тренувань".

Своєю чергою, президент Зеленський подякував за це "рішення стосовно наших літаків". Він зауважив, що F-16 ще не українські, але він сподівається, що незабаром це станеться.

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Глава держави наголосив, що старт тренувань українських пілотів є дуже важливим і, можливо, стане новою сторінкою у війні з російськими окупантами. Сучасні літаки допоможуть Україні контролювати небо.

Крім того, премʼєр-міністр Нідерландів пообіцяв передати Україні комплекси Patriot і патрульні катери.

"Ви боретеся за наші цінності, за нашу колективну безпеку, за людяність. Усі Нідерланди з вами, – наголосив Марк Рютте.

Винищувачі F-16 для України: останні новини

Українські пілоти в США розпочали навчання польотам на винищувачах F-16. Вони вчаться "основам F-16" в 162-му крилі Національної гвардії Арізони. Зазначається, що це крило проводить тренування на авіабазі Національної гвардії Морріс в міжнародному аеропорту Тусона.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав оптимістичний термін прибуття літаків F-16 в Україну. За його словами, це може статися вже у першій половині 2024 року.

Водночас Кулеба наголосив, що літаки будуть в Україні, щойно пілоти завершать навчання. Паралельно з підготовкою авіаторів за кордоном, в Україні готується інфраструктура для прийняття західних літаків.

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