Гелікоптер Camcopter S-301 тепер може перехоплювати дрони: чи впорається він з 'Шахедами'

Австрійський безпілотний гелікоптер Camcopter S-301 може застосовувати ракети FZ275 для ударних місій.

Австрійський безпілотний гелікоптер Camcopter S-301, озброєний ракетами FZ275, розглядається як потенційний засіб боротьби з далекобійними ударними дронами РФ, пише NextGenDefense.

Компанія Schiebel на міжнародній виставці UMEX 2026 в Абу-Дабі представила нову модифікацію безпілотного гелікоптера Camcopter S-301, який уперше був продемонстрований у бойовій конфігурації. Апарат із вертикальним злетом і посадкою тепер може виконувати не лише розвідувальні, а й ударні завдання.

Camcopter S-301 здатний діяти з кораблів і наземних транспортних засобів, що забезпечує широку гнучкість застосування. На виставці дрон показали з двома пусковими блоками, кожен із яких може нести по п’ять керованих ракет FZ275 виробництва Thales.

Відео дня

У Schiebel підкреслюють високий рівень автономності апарата: Camcopter S-301 може самостійно злітати та сідати, виконувати політ за заздалегідь заданим маршрутом, змінювати завдання під час місії та автоматично повертатися на базу.

Як пише Defense Express, на тлі того, що Росія експериментує з інтеграцією ракет "повітря–повітря" Р-60 та ПЗРК "Верба" на ударні дрони типу "Шахед" і "Герань", ідея використання безпілотних гелікоптерів як перехоплювачів виглядає дедалі актуальнішою. Такі рішення дозволяють знизити ризики для пілотованої авіації, яка нині залучається до відбиття масованих ракетно-дронових атак.

Водночас ключовим обмеженням Camcopter S-301 може стати його швидкість. Виробник не оприлюднює точних даних для цієї моделі, однак для базового S-100, на основі якого створено S-301, максимальна швидкість становить близько 185 км/год, а крейсерська – приблизно 102 км/год. Це може бути недостатньо навіть для ефективного перехоплення гвинтових "Шахедів", не кажучи про реактивні дрони.

За наявними даними, Camcopter S-301 має злітну масу 485 кг, може нести до 110 кг корисного навантаження, перебувати в повітрі до 10 годин і діяти на висотах до 5500 метрів.

Ракети FZ275, якими оснащується дрон, використовують напівактивне лазерне наведення та є аналогом системи APKWS. Україна вже застосовує ці боєприпаси для боротьби з "Геранями" та "Шахедами", що робить концепцію безпілотного перехоплювача на їхній основі потенційно цікавою – хоча й із суттєвими тактичними обмеженнями.

Перехоплення "Шахедів" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, експерт з питань авіації Костянтин Криволап вважає, що найефективніший засіб збиття "Шахедів" – легкомоторна авіація, також можуть допомогти аеростати.

За його словами, ми отримали близько 200 радарів від партнерів, і якщо використати аеростати з цими радарами, можна повністю перекрити весь кордон. Криволап пояснює, таким чином ми не пропустимо жодного засобу, який залітає в наш простір.

Вас також можуть зацікавити новини: