Рішення про те, що робити зі знятими з озброєння HAWK, мають ухвалити Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Тайвань передав Україні свої зенітно-ракетні батареї HAWK, проте країна має ще багато такої зброї, яку зараз знімають з експлуатації.

Як пише Reuters, міністр оборони острова Веллінгтон Ку заявив, що Тайваню більше не потрібні батареї HAWK, і їхнє виведення з експлуатації здійснюється відповідно до правил. Водночас він заявив, що рішення про те, що робити зі знятими з озброєння HAWK, мають ухвалити Сполучені Штати.

"Якщо американська сторона попросить, щоб ми передали його їм назад, ми зробимо це відповідно до відповідних правил і повернемо його до Сполучених Штатів, а потім Сполучені Штати вирішать, що з ним робити", - сказав він.

При цьому Reuters нагадує, що Тайвань не робив жодних публічних заяв про пряме відправлення зброї в Україну.

Система Raytheon MIM-23 HAWK - абревіатура від Homing All the Way Killer - була розроблена в розпал холодної війни для збивання ворожих бомбардувальників.

Хоча американські військові більше не використовують її, а HAWK вважається менш ефективною, ніж більш сучасні системи ППО, останні варіанти здатні вражати цілі на висоті до 60 метрів, що буде корисним для України проти атак російських безпілотників.

Тайвань таємно посилив українську ППО

Раніше колишній чиновник Пентагону Тоні Ху розповів, що Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK. Йдеться про 15 батарей Raytheon HAWK, кожна має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари.

За підрахунками видання Forbes, HAWK можуть становити третину озброєння українських сил протиповітряної оборони.

